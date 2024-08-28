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Власти Белгородской области решили эвакуировать жителей 4 сел

22:51
  • среда
  • 28 августа 2024

Обстановка в регионе напряженная

Жителей сел Пороз, Дронов, Старый Хутор и хутор Павловка в Белгородской области отселят. Решение принял оперштаб, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Глушковском районе Курской области объявлена обязательная эвакуация
Белгородский губернатор рассказал об эвакуации в Краснояружском районе

Также Гладков отметил в Telegram, что закрыт въезд в село Вязовое Краснояружского района. Устанавлены блокпосты, попасть в этот населенный пункт можно будет только по разрешению администрации. Губернатор подчеркнул, что обстановка остается напряженной: много раненых, есть погибшие.

Гладков отметил, что власти обязаны предпринимать меры для защиты населения. В частности, отселенным жителям будет выплачена компенсация: от 15 тысяч до 150 тысяч рублей, в зависимости от населенного пункта.

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