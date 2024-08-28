Павла Дурова взяли под судебный надзор

Из-под стражи Дурова освободят после внесения залога

Павла Дурова взяли под судебный контроль. Ему запрещено покидать территорию Франции и он должен внести залог в размере €5 млн. Об этом сообщает прокуратура Парижа.

Из-под стражи Дурова освободят после внесения залога. После освобождения он должен являться в полицию два раза в неделю.

В ведомстве сообщили, что основатель Telegram обвиняется в шести правонарушениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций.

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту, где его самолет приземлился для дозаправки. Во Франции считают Дурова соучастником целого ряда тяжких преступлений.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Дурова освободили из-под стражи, однако эта информация оказалась неточной. Как сообщил французский телеканал BFMTV, судья лишь прекратил его содержание в полиции с целью проведения первичного допроса.

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