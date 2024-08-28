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Дурову грозит до 10 лет тюрьмы во Франции

23:51
  • среда
  • 28 августа 2024

Ему предъявлено шесть из 12 озвученных ранее правонарушений

Владельцу Telegram Павлу Дурову грозит до 10 лет тюрьмы за администрирование онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций. Об этом в среду, 28 августа, сообщили в парижской прокуратуре.

Предпринимателя обвинили в шести из 12 озвученных ранее правонарушений, включая отказ от сотрудничества с властями. Среди прочих обвинений: соучастие в таких преступлениях как распространение детской порнографии, незаконный оборот наркотиков, организованное мошенничество, и преступный сговор; сокрытие преступлений в составе организованной преступной группы; оказание криптоуслуг для обеспечения конфиденциальности без декларирования соответствия.

Отмечается также, что предварительное расследование по делу Telegram во Франции было начато в феврале 2024 года.

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту, где его самолет приземлился для дозаправки. Во Франции считают Дурова соучастником целого ряда тяжких преступлений.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Дурова освободили из-под стражи, однако эта информация оказалась неточной. Как сообщил французский телеканал BFMTV, судья лишь прекратил его содержание в полиции с целью проведения первичного допроса.

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