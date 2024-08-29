Адвокат Дурова назвал абсурдными обвинения в его адрес

По словам юриста, Telegram соответствует всем европейским стандартам

Адвокат Павла Дурова назвал абсурдными обвинения в его адрес в причастности к преступлениям, совершенным через Telegram другими пользователями. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает AFP.

По мнению Давида-Оливье Камински, "cовершенно абсурдно думать", что Дуров вовлечён в преступные действия, которые совершаются с использованием Telegram.

Адвокат добавил, что мессенджер "соответствует европейским правилам в области цифровых технологий и модерируется в соответствии с теми же стандартами, что и другие социальные сети".

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