ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Адвокат Дурова назвал абсурдными обвинения в его адрес

00:44
  • четверг
  • 29 августа 2024

По словам юриста, Telegram соответствует всем европейским стандартам

Адвокат Павла Дурова назвал абсурдными обвинения в его адрес в причастности к преступлениям, совершенным через Telegram другими пользователями. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает AFP.

По мнению Давида-Оливье Камински, "cовершенно абсурдно думать", что Дуров вовлечён в преступные действия, которые совершаются с использованием Telegram.

Адвокат добавил, что мессенджер "соответствует европейским правилам в области цифровых технологий и модерируется в соответствии с теми же стандартами, что и другие социальные сети".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.