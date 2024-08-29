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В США заявили об использовании Telegram для разжигания протестов в других странах

04:11
  • четверг
  • 29 августа 2024

Экс-сотрудник Госдепа рассказал об использовании правительством США преимуществ мессенджера

Госдепартамент США использует Telegram против неугодных режимов, мобилизуя протестные движения в других странах. Об этом в заявил бывший сотрудник Госдепа Майк Бенц в интервью Такеру Карлсону, опубликованном в соцсети X в четверг, 29 августа.

Бенц отметил, что анонимность платформы позволяет правительству США "финансировать политические объединения или активистов".

По словам экс-чиновника, Вашингтон неоднократно прибегал к использованию мессенджера в таких целях, в том числе в Белоруссии, Иране и Китае.

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