В США заявили об использовании Telegram для разжигания протестов в других странах

Экс-сотрудник Госдепа рассказал об использовании правительством США преимуществ мессенджера

Госдепартамент США использует Telegram против неугодных режимов, мобилизуя протестные движения в других странах. Об этом в заявил бывший сотрудник Госдепа Майк Бенц в интервью Такеру Карлсону, опубликованном в соцсети X в четверг, 29 августа.

Бенц отметил, что анонимность платформы позволяет правительству США "финансировать политические объединения или активистов".

По словам экс-чиновника, Вашингтон неоднократно прибегал к использованию мессенджера в таких целях, в том числе в Белоруссии, Иране и Китае.

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