Военный эксперт Коротченко обозначил, что должно быть прописано в российской ядерной доктрине

Идет работа над новой редакцией документа

Есть ли у стран НАТО возможности увеличить поставки оружия Украине? Насколько вероятно то, что покровители киевского режима согласятся на нанесение ракетных ударов по нашей территории? И если Запад пойдет на эскалацию, то какой ответ должна дать Россия?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Американцы считают, что если они атакуют Россию в Европе с использованием обычного оружия или если будет ограниченная ядерная война с использованием соответствующего потенциала, который американцы складировали в Европе, то континентальную часть США это не затронет в принципе. Это опасное заблуждение. Мы должны на доктринальном уровне прописать в новой редакции российской военной доктрины, что если американцы атакуют нас тактическим ядерным оружием в Европе либо нанесут массированный удар с использованием обычных вооружений, то Россия оставляет за собой право на ограниченный ядерный удар по континентальной территории США", - отметил эксперт.

Полный комментарий Игоря Коротченко смотрите в видео

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