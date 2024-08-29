То ли еще будет

На столе простого жителя Соединенного Королевства что ни день дорожает привычная еда. Фиш энд чипс - рыба с картошкой - незатейливое блюдо, которое занимает важное место в рационе и сознании британцев как один из символов стабильности и верности традициям. Дорожает и рыба, и картошка. Цена одной порции выросла на 50 процентов. В прессе винят Москву, Кремль, Путина - вот из-за кого простой британский труженик вынужден выворачивать карманы, чтобы перекусить!

В местных газетах не принято упоминать о том, сколько санкций ввела Британия в отношении Москвы. И сколько оружия подкидывает Украине. Впрочем, читатели совсем не идиоты: "Много трески, используемой в сети "Fish and Chips", поступает из России. Правительство запретило её импорт из-за военных действий на Украине, поэтому цена выросла".

То ли еще будет. Континентальная Европа вздрогнула от новости: российский минтай может попасть в санкционный список ЕС этой осенью. В Германии информация стала особенно актуальной: любимым рыбным палочкам придется сказать "ауфидерзейн"? Видимо, так. А немцы съедают в день более пяти миллионов палочек из минтая. Логика такая: съел палочку - поддержал Москву. Негоже!

В Прибалтийских странах того хлеще. Шпротная экономика без российского рынка, газа, электричества вдруг начала чахнуть. Бюджет потрескивает. Еда дорожает. В Латвии, понаблюдав за гражданами, нашли способ помочь государственной казне. Служба госдоходов потребовала от тех, кто собирает грибы и ягоды, предоставлять точную информацию о том, сколько чего собрано. Граждане начали бойко торговать на рынке дарами природы. Так, килограмм лисичек стоит от 5 до 6 евро. Если грибник наторговал на три тысячи - будь добр, плати налог. Щадящий подход, ведь 600 килограммов лисичек не каждый соберет.

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