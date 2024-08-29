ВС России продолжают теснить врага в курском приграничье

Расчеты РСЗО "Град" группировки "Север" нанесли точные удары по позициям ВСУ

Российские войска продолжают теснить врага в курском приграничье. Расчеты РСЗО "Град" группировки "Север" нанесли точные удары по позициям ВСУ. Цели - фортификационные сооружения, техника и живая сила противника.

Воздушная разведка выявляет разрозненные группы украинских боевиков, и по ним работают "Грады". В этот раз ликвидированы подразделения неприятеля, которые пытались закрепиться на нашей территории. Что подтверждают и кадры оперативного контроля с беспилотника.

А ЗРПК "Панцирь - С1" обнаружил и уничтожил в Курской области вражеский ударный дрон. Расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса круглосуточно контролируют небо над нашими подразделениями и способны при угрозе с воздуха за десять секунд перейти из дежурного режима в боевой.

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