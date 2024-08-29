Накануне российскими войсками был освобожден населенный пункт Камышевка в ДНР

В зоне СВО ВСУ за сутки потеряли более двух тысяч боевиков, сообщает Минобороны. Накануне российскими войсками был освобожден населенный пункт Камышевка в Донецкой народной республике.

Расчеты буксируемых пушек "Гиацинт" группировки "Запад" уничтожили замаскированный пункт управления дронами, взлетную площадку и живую силу националистов. Координаты вражеских позиций артиллеристам дала наша воздушная разведка. И цели были поражены беглым огнем. "Гиацинты" работают с большой интенсивностью, выпуская по врагу сотни снарядов в день. Расчеты прикрывают пехоту и ведут контрбатарейную борьбу. Медалью "За боевые отличия" прямо на передовой был награжден заряжающий гаубицы.

В Херсонской области расчет противотанкового ракетного комплекса "Корнет" уничтожил отделение ВСУ во время ротации. Противник попытался на правом берегу Днепровского лимана подтянуть подкрепление в пункт временной дислокации. Наши бойцы поразили здание управляемой ракетой. Шестеро радикалов остались под руинами дома.

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