Взяли опорный пункт: о новых подвигах российских военных

Гвардии сержант Антон Тарахкало и его расчет уничтожили из гаубицы Д-30 несколько единиц вражеской техники

Минобороны представило новых героев спецоперации.

Гвардии сержант Антон Тарахкало и его расчет, несмотря на постоянные обстрелы боевиков, уничтожил из гаубицы Д-30 несколько единиц вражеской техники и более 40 радикалов, не дав противнику вернуть утраченные позиции.

Младший лейтенант Камал Кулдошев с подчиненными штурмом взяли опорный пункт ВСУ. Камал первым ворвался в укрытие. Неприятель был застигнут врасплох неожиданной контратакой наших бойцов. Понеся большие потери, враг отступил.

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