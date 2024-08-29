Взяли опорный пункт: о новых подвигах российских военных

Гвардии сержант Антон Тарахкало и его расчет уничтожили из гаубицы Д-30 несколько единиц вражеской техники
Минобороны представило новых героев спецоперации.
Гвардии сержант Антон Тарахкало и его расчет, несмотря на постоянные обстрелы боевиков, уничтожил из гаубицы Д-30 несколько единиц вражеской техники и более 40 радикалов, не дав противнику вернуть утраченные позиции.
Младший лейтенант Камал Кулдошев с подчиненными штурмом взяли опорный пункт ВСУ. Камал первым ворвался в укрытие. Неприятель был застигнут врасплох неожиданной контратакой наших бойцов. Понеся большие потери, враг отступил.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram