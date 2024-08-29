И уже расплачивается

"Беспринципная страусиная позиция" Запада увеличивает риск ядерной катастрофы с трагическими последствиями для всей Европы. Так прокомментировал ситуацию с обстрелами Курской АЭС Дмитрий Полянский в Совете безопасности ООН.

Российский дипломат назвал безрассудными попытки не замечать целенаправленных атак на атомную станцию. И подчеркнул: нападение на Курскую область окончательно разоблачило агрессивные намерения не только украинского режима, но и его зарубежных спонсоров. И не останется без последствий.

"В курских лесах и полях воюют и гибнут западные наемники и консультанты, без которых ВСУ ничего предпринять уже не могут. В отсутствие у ВСУ переброшенных в Курскую область резервов сейчас российскими войсками освобождаются последние опорные пункты, которые ВСУ последовательно укрепляли и удерживали еще с 2014 года. И это только начало, расплачиваться за курскую авантюру Украине еще придется сполна", - заявил Полянский.

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