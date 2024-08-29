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На японский остров Кюсю обрушился тайфун

08:56
  • четверг
  • 29 августа 2024

Скорость ветра достигает 70 метров в секунду

Три человека стали жертвами мощного тайфуна "Шань-шань", который обрушился на японский остров Кюсю. Еще один числится пропавшим без вести, около сорока получили травмы.

Скорость ветра достигает 70 метров в секунду. Тропический циклон принес проливные дожди, которые уже вызвали оползни в горных районах. Из-за обрывов линий электропередачи обесточены более 250 тысяч домов. Отменены сотни авиарейсов. Предписание об эвакуации получили два миллиона жителей.

Ожидается, что вскоре тайфун достигнет острова Сикоку и продолжит движение на север страны - в сторону Токио.

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