Статус ядерной державы: 75 лет назад была испытана первая советская атомная бомба

Создание СССР самого разрушительного оружия дало мощный импульс для научных исследований и использования этих знаний в мирных целях

Кадры первого советского атомного взрыва долгое время были засекречены. А граждане послевоенного СССР даже и не знали, на что работают. Хотя на этот взрыв, без преувеличения, трудилась вся страна. Чтобы бомба появилась, нужно было не просто построить новое предприятие, а с нуля создать множество абсолютно новых отраслей.

"Чтобы создать ядерное оружие, решить проблему такого масштаба, надо обладать колоссальным совершенно потенциалом. Первое, научным. Глубоким научным потенциалом. Второе, надо обладать колоссальными ресурсами и волей государства. Потому что надо было создать, первое, геологоразведку, чтобы искать уран. Второе, надо было создать обогатительную промышленность, которая дальше добытую руду обогащала", - объяснил Михаил Ковальчук, президент Курчатовского института.

А еще - построить новую металлургию. А также промышленность по созданию чистого графита или тяжелой воды для замедлителя нейтронов. Нужны были принципиально новые, уникальные материалы, выдерживающие сверхрадиацию, температуру и давление. И, в отличие от американцев, мы все это делали своими мозгами.

"Американцы собирали со всего мира людей. То есть у них все были приезжие, те, кто приносили из Европы знания, ум, силу и так далее. Мы делали это все сами. Америка жила в благополучной ситуации, наживаясь на войне и ленд-лизе, в то время как мы начали работать в обескровленной стране", - продолжил Ковальчук.

Причем активно работать в этом направлении начали в самый разгар войны - весной 1943-его. Но даже после взятия Берлина геополитическая обстановка проще не стала. Лондон и Вашингтон подготовили план "Немыслимое" по нападению на СССР. Американцы сбросили на Японию атомные бомбы, а Черчилль в Фултонской речи опустил "железный занавес". Времени у Союза было мало. А вот путей создания бомбы несколько. Для экономии времени нужно было выбрать один.

"Разведка нам помогла выбрать путь. Мы сократили минимум на полтора-два года, по всем оценкам, взрыв нашей бомбы", - добавил Ковальчук.

И всего через четыре года без всяких подсказок первыми в мире провели испытание водородной бомбы. Еще через 10 лет - взорвали самую мощную в мире водородную бомбу. И, конечно, все это было бы невозможно без Игоря Васильевича Курчатова, который еще до войны создал целое направление ядерных физических исследований.

"Только тогда бывает развитие, когда человек является глубоким ученым, хорошо понимающим в практическом, прикладном или инженерном деле. И является масштабным организатором, который борется за свое дело", - отметил Ковальчук.

Современные ядерщики говорят, что у Германии в свое время для создания атомной бомбы было все. Все, кроме такого человека, как Курчатов, и государственных деятелей, которые бы такого человека заметили. Ядерный щит прикрывает нашу страну уже 75 лет. Постоянно модернизируется и остается лучшим в мире стратегическим оборонным комплексом.

Александр Огородников, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram