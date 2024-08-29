ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ получили от США доступ к данным для нападения на Курскую область

07:07
  • четверг
  • 29 августа 2024

В распоряжении Киева оказались сотни тысяч спутниковых снимков

ВСУ получили от США более 400 тысяч спутниковых снимков для нападения на Курскую область. Об этом в среду, 28 августа, заявил директор Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) Фрэнк Уитворт во время выступления на конференции по национальной безопасности и разведке США.

При этом Уитворт не стал прямо подтверждать, что ВСУ пользуются данными с американского портала для атак на территории РФ и пообещал перенаправить запрос к Киеву за подтверждением этой информации. 

 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.