CNN: Ермак и Умеров попытаются убедить США снять ограничения на удары вглубь РФ

Глава офиса Зеленского и министр обороны Украины встретятся с представителями администрации Байдена
Глава офиса Зеленского Ермак и министр обороны Украины Умеров попытаются убедить Байдена снять ограничения на удары американским оружием вглубь территории России. Об этом в среду, 28 августа, сообщил телеканал CNN.
Отмечается, что в этих целях украинские чиновники проведут встречу с представителями Белого дома на этой неделе.
По данным телеканала, Ермак и Умеров намерены предоставить Вашингтону список "приоритетных целей", без ударов по которым, будет сложно "изменить курс военных действий в сторону Украины".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram