CNN: Ермак и Умеров попытаются убедить США снять ограничения на удары вглубь РФ

Глава офиса Зеленского и министр обороны Украины встретятся с представителями администрации Байдена

Глава офиса Зеленского Ермак и министр обороны Украины Умеров попытаются убедить Байдена снять ограничения на удары американским оружием вглубь территории России. Об этом в среду, 28 августа, сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что в этих целях украинские чиновники проведут встречу с представителями Белого дома на этой неделе.

По данным телеканала, Ермак и Умеров намерены предоставить Вашингтону список "приоритетных целей", без ударов по которым, будет сложно "изменить курс военных действий в сторону Украины".

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