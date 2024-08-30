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Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака

00:01
  • пятница
  • 30 августа 2024

Впереди последние выходные лета

Овны

Вдохновение, любовь и игривое настроение возвращаются к вам. Наслаждайтесь последними деньками лета, фотографируйте, рисуйте, радуйтесь жизни!

Тельцы

Домашние проблемы скоро решатся, а все, чем вы занимались в августе, принесет свои плоды. Ваше трудолюбие не прошло даром – скоро это станет всем заметно.

Близнецы

Меркурий закончил ретро-фазу и больше не будет вам мешать. В выходные можно покупать технику, гаджеты и вообще все, что вы хотели приобрести, но откладывали.

Раки

Денежные потоки разблокированы: вы скоро сможете больше зарабатывать. А пока хорошенько отдохните перед наступлением сентября, вас ждут великие дела.

Львы

Меркурий в вашем знаке вчера наконец-то закончил петлять. Вы больше не будете оглядываться назад и грустить. Проводите это лето с улыбкой!

Девы

Плохое настроение и досадные препятствия покинут вас и планы начнут исполняться. Сейчас ваше время, ваш сезон, так что развлекайтесь и веселитесь.

Весы

Вы найдете общий язык с друзьями или знакомыми, от которых отдалились в последнее время. Круг общения станет даже больше, а жизнь интереснее.

Скорпионы

Вы не можете жить без соперничества и побед, признайтесь в этом себе. И звезды скоро снова дадут вам возможность победить – в спорте или бизнесе.

Стрельцы

Прекрасное настроение не испортят ни погода, ни дела. Для полного счастья найдите время и как следует повеселитесь в последний день лета.

Козероги

К вам вернется знаменитое финансовое чутье и удачливость. А в личных отношениях появится больше чувств и подлинного доверия друг к другу.

Водолеи

С каждым днем вам будет все легче общаться с партнерами или любимым человеком. Выделите время на романтику в выходные, это будет впечатляюще.

Рыбы

Впереди последние выходные лета, проведите их так, чтобы они запомнились! Сделайте что-то полезное для здоровья – например, хорошенько выспитесь.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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