Стало известно, почему Telegram не реагировал на повестки властей Франции

Это одна из претензий к создателю мессенджера

Судебные повестки и ордера, которые французские власти отправляли администрации Telegram, скапливались на редко проверяемой электронной почте мессенджера — поэтому компания на них и не реагировала.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник, близкий к основателю платформы Павлу Дурову, Telegram действительно несколько лет фактически игнорировал обращения властей, хотя и не злонамеренно.

При этом адвокат Дурова Давид-Оливье Камински заверил РИА Новости, что Telegram соблюдает европейские законы, в том числе в отношении модерации. Юрист подчеркнул, что абсурдно утверждать, что социальная сеть или ее владелец несут ответственность за все злоупотребления, которые в ней происходят.

Вечером 28 августа Павел Дуров решением следственного суда был помещен под судебный надзор. Это означает, что ему запрещается покидать территорию Франции и надлежит отмечаться в полиции два раза в неделю. Из-под стражи бизнесмена отпустили лишь после внесения залога в размере 5 миллионов евро.

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что избежать правосудия для Дурова не составит труда — "покинуть Францию через сухопутные границы легко". Однако перед побегом политик призвал создателя Telegram дать разгромное интервью, которое уничтожит президента Франции Эмманюэля Макрона.

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