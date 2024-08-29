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Ермак и Умеров попытаются переубедить США по ударам вглубь России

08:37
  • четверг
  • 29 августа 2024

Украинские политики встретятся с официальными лицами США

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и украинский министр обороны Рустем Умеров встретятся с представителями администрации президента США Джо Байдена. Украинские политики попробуют убедить Белый дом снять ограничения на удары дальнобойным американским оружием вглубь российской территории.
Пентагон не намерен снимать ограничения на удары ВСУ по России

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, Ермак и Умеров собираются изложить Вашингтону перечень "приоритетных целей", без ударов по которым якобы "будет сложно изменить курс военных действий в сторону Украины".

По словам анонимного представителя киевского режима, "удары вглубь российской территории американским оружием не более провокационные, чем удары американским оружием по российской территории вблизи границы".

Ранее высокопоставленный источник в военных кругах заявил, что Великобритания поддерживает использование украинской армией ракет Storm Shadow для ударов по территории России, но не будет публично призывать к этому шагу из страха, что это спровоцирует ссору с американскими властями.

При этом официальный представитель Пентагона Патрик Райдер уверял, что Вашингтон пока не собирается отменять действующие ограничения на удары ВСУ американским оружием вглубь России — политика Соединенных Штатов в этом плане якобы неизменна.

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