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Стало известно, кто встретил Павла Дурова на свободе

08:14
  • четверг
  • 29 августа 2024

Миллиардер вышел под залог

Павел Дуров на свободе. В Сети распространились кадры, на которых видно, как миллиардер покидает здание суда. Его встретили охранники, которые проводили Павла до черного тонированного минивэна. Общаться с представителями СМИ Дуров отказался. Сев в машину, миллиардер уехал в неизвестном направлении, передает Starhit.

Впрочем, очевидно, что миллиардер останется во Франции - именно при таком условии его и отпустили. Он должен дважды в неделю отмечаться в полиции.

Напомним, что Павлу Дурову предъявлено шесть из 12 озвученных ранее правонарушений. Владельцу Telegram грозит до десяти лет тюрьмы за администрирование онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций.

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