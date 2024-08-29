Два моста за день рухнули в Приморье

Сотрудники Минтранса попали под следствие

Следственный комитет возбудил уголовные дела после обрушения двух мостов в Приморском крае за один день из-за бездействия чиновников.

Дела заведены в отношении должностных лиц из числа сотрудников министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края по статье о превышении должностных полномочий.

Мост у села Невское Лесозаводского района еще 2013 году был признан аварийным, но власти ничего не предприняли, чтобы его отремонтировать. В результате в сваях произошло разрушение бетона, а на дорожном покрытии образовались трещины и прогибы.

Похожая ситуация сложилась и со вторым мостом через реку Соколовка Чугуевского района. Там произошло сквозное разрушение покрытия и искривление проезжей части. В июле 2022 года власти обещали восстановить мост в течение двух лет, но работы проведены не были.

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