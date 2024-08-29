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Посол: ВСУ похищают мирных жителей в Курской области

08:32
  • четверг
  • 29 августа 2024

Связи с ними нет

Украинские военные похищают и вывозят мирных жителей Курской области.

Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. ВСУ планируют использовать их для обменного фонда, о чем ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский

Мирошник подчеркнул, что ВСУ ведут себя как откровенные террористы-боевики. Связи с похищенными никакой нет, родственники не знают, где они находятся.

"Часто данные или связь с ними (похищенными – прим. ред.) теряются. Куда они направились? Они находятся в тайных тюрьмах или подвалах? <…> ВСУ не придерживаются каких-либо норм, чтобы известить близких, родственников, власти о том, что эти люди находятся у них по какой-то причине", - отметил посол.

Сейчас этим вопросом занимаются Минобороны России и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. У них уже есть предварительные списки похищенных и видеосвидетельства преступлений ВСУ

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