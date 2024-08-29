ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Леонтьев остался без хита из-за Пугачевой

08:31
  • четверг
  • 29 августа 2024

Никто ничего Примадонне поперек не сказал

Песня "Паромщик" считается жемчужиной музыкальной коллекции Аллы Пугачевой. Однако мало кто знает, что изначально эту композицию должна была исполнять не Примадонна, а Валерий Леонтьев. Однако песня так понравилась Алле Борисовне, что она без проволочек забрала ее себе. Об этом рассказала вдова создателя "Паромщика", поэта Николая Зиновьева актриса Елена Борзова.

"Песня изначально была предназначена Леонтьеву. И Леонтьев уже думал, какой костюм сшить для речного паромщика. И вдруг Пугачева уже поет эту песню!.. Песня действительно была написана с душой, Игорь Николаев рассказывал, что ему очень понравились стихи “Паромщик” про судьбу сироты и инвалида", - сообщила Борзова.

Однако Алле Пугачевой социальный подтекст композиции пришелся не по вкусу. По словам вдовы Зиновьева, Примадонна заявила, что будет петь только про любовь и заставила поэта переписать текст. По мнению Борзовой, песня в итоге стала очень простой и от этого сильно пострадала.

Отметим, что Валерий Леонтьев все же успешно поработал с Николаем Зиновьевым. Именно он написал для артиста такие хиты как "Дельтаплан" и "Казанова", напоминает aif.ru.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Валерий Леонтьев
Валерий Леонтьев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.