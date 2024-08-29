Леонтьев остался без хита из-за Пугачевой

Никто ничего Примадонне поперек не сказал

Песня "Паромщик" считается жемчужиной музыкальной коллекции Аллы Пугачевой. Однако мало кто знает, что изначально эту композицию должна была исполнять не Примадонна, а Валерий Леонтьев. Однако песня так понравилась Алле Борисовне, что она без проволочек забрала ее себе. Об этом рассказала вдова создателя "Паромщика", поэта Николая Зиновьева актриса Елена Борзова.

"Песня изначально была предназначена Леонтьеву. И Леонтьев уже думал, какой костюм сшить для речного паромщика. И вдруг Пугачева уже поет эту песню!.. Песня действительно была написана с душой, Игорь Николаев рассказывал, что ему очень понравились стихи “Паромщик” про судьбу сироты и инвалида", - сообщила Борзова.

Однако Алле Пугачевой социальный подтекст композиции пришелся не по вкусу. По словам вдовы Зиновьева, Примадонна заявила, что будет петь только про любовь и заставила поэта переписать текст. По мнению Борзовой, песня в итоге стала очень простой и от этого сильно пострадала.

Отметим, что Валерий Леонтьев все же успешно поработал с Николаем Зиновьевым. Именно он написал для артиста такие хиты как "Дельтаплан" и "Казанова", напоминает aif.ru.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram