SHAMAN в подметки не годится: названа самая дорогая звезда российской эстрады

Чтобы позвать ее на корпоратив, придется раскошелиться

Самой дорогой российской звездой в этом году стала Ирина Аллегрова. При этом она почти никогда не выступает на корпоративах. Журналисты выяснили, что позвать "шальную императрицу" на заказник крайне сложно из-за высоких требований и заоблачного гонорара.

Во-первых, артистка тщательно подходит к выбору аудитории. Во-вторых, Аллегрова категорически запрещает фотографировать и снимать на видео ее выступление. В-третьих, место, где проходит корпоратив, должно быть закрытым, а гости - строго по спискам.

Ну и вишенка на торте - гонорар. Если будут соблюдены все вышеперечисленные условия, остается всего ничего: заплатить 16 с половиной миллионов рублей, и Ирина Аллегрова в кармане. Телеграм-канал SHOT подсчитал, сколько и кого за аналогичную сумму можно позвать спеть на корпоративе. Это два Стаса Михайлова, четыре Jah Khalib, пять Михаилов Шуфутинских, десять Львов Лещенко, 11 Надежд Кадышевых и 23 Алексы.

Ранее в Сети бурно обсуждалась новость о выступлении певца SHAMANа за 16 миллионов рублей на городском празднике в Оренбурге. Тогда разгорелся скандал из-за ценника артиста. Поговаривают, что это единичный случай, якобы певец берет значительно меньше за свои выступления. Отметим, что сам исполнитель не комментирует эту информацию.

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