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В Турции предупредили о риске капитуляции Киева из-за дефицита помощи

09:20
  • четверг
  • 29 августа 2024

Запад может оказаться не в состоянии оказать Украине достаточную поддержку

Запад может лишиться возможности и дальше оказать Украине достаточную материальную поддержку — это будет означать капитуляцию киевского режима. Такое мнение высказал зампред турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.

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По словам политика, чтобы втянуть Запад в войну, Украина пытается распространить боевые действия на территорию Российской Федерации, как Израиль пытается распространить войну на Ливан.

Однако президент Украины Владимир Зеленский рискует сверх меры, чтобы не допустить своего поражения, в конечном счете Запад рискует оказаться не в состоянии оказать Киеву достаточную материальную поддержку, цитирует Топкурулу РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что заявления представителей киевского режима о некоем плане "победы над Россией" не новы. Несмотря на это, Россия продолжает специальную военную операцию и достигнет всех поставленных целей.

При этом глава чешского правительства Петр Фиала скептически высказался о вероятности перелома в боевых действиях в пользу Украины. Политик отметил, что "мы не ожидаем какого-то выразительного изменения на поле боя".

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