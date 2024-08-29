Число нелегальных мигрантов в России достигло 630 тысяч

В России обсуждается ужесточение миграционной политики

Численность нелегальных мигрантов в России достигает 630 тысяч человек. Такие данные на совещании правительственной комиссии по миграционной политике озвучили представители Министерства внутренних дел, пишет "Коммерсантъ".

На заседании обсуждалось создание специального реестра контролируемых лиц. Он, по задумке, будет содержать сведения о приезжих, чьи миграционные документы истекли или были аннулированы, а также о мигрантах, совершивших административные правонарушения и подлежащих депортации из России.

Заместитель министра цифрового развития Олег Качанов подтвердил, что в его ведомстве готовы создать необходимую для реестра IT-инфраструктуру, однако пока не видели нормативных документов, которые описывали бы его параметры.

Если говорить о 630 тысячах нелегалов, "этого не выдержит никакая IT-инфраструктура", поэтому замглавы Минцифры назвал разумным "для начала провести амнистию для тех из них, кто совершил относительно легкие правонарушения".

Ранее официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк рассказала, что количество мигрантов-нарушителей, выдворенных из нашей страны за семь месяцев 2024 года, увеличилось на 55,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Тем временем в правительстве подготовили поправки к законопроекту, направленному на борьбу с фиктивными браками при получении иностранцами разрешения на временное проживание в России. Чтобы получить такое разрешение, в случае принятия поправок придется прожить в браке с россиянином не менее двух лет или родить ребенка.

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