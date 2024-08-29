ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Есть разрушения
Украинские беспилотники атаковали три населенных пункта Белгородской области.
По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
В Грайворонском городском округе в селе Замостье выбиты окна в двух хозпостройках и пробита кровля дома, а в селе Новостроевка-Первая сгорели жилой дом и нежилое помещение. В селе Петровка Белгородского района разрушена крыша частного дома и повреждена газовая труба.
Информация о последствиях уточняется, отметил Гладков. На месте работают оперативные службы.
Ранее в Минобороны России заявили, что за минувшую ночь силы ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над Крымом, Брянской и Белгородской областями. В акватории Черного моря уничтожены четыре беспилотника и три безэкипажных катера, уточнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram