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ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

09:26
  • четверг
  • 29 августа 2024

Есть разрушения

Украинские беспилотники атаковали три населенных пункта Белгородской области.

По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

В Грайворонском городском округе в селе Замостье выбиты окна в двух хозпостройках и пробита кровля дома, а в селе Новостроевка-Первая сгорели жилой дом и нежилое помещение. В селе Петровка Белгородского района разрушена крыша частного дома и повреждена газовая труба.  

Информация о последствиях уточняется, отметил Гладков. На месте работают оперативные службы. 

Ранее в Минобороны России заявили, что за минувшую ночь силы ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над Крымом, Брянской и Белгородской областями. В акватории Черного моря уничтожены четыре беспилотника и три безэкипажных катера, уточнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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