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Анжелика Варум странно отреагировала на новость о свадьбе дочки

09:18
  • четверг
  • 29 августа 2024

Певица оказалась немногословна

Анжелика Варум ведет крайне закрытый образ жизни после начала СВО. В какой-то момент в Сети даже стали поговаривать о том, что она не поддерживает российскую спецоперацию. Так ли это, точно неизвестно. Певица предпочитает не распространяться на политические темы.

На самом деле артистка как продолжала выступать, так и продолжает. Например, Анжелика вместе с супругом Леонидом Агутиным посетила конкурс молодых исполнителей "Новая волна", который на днях прошел в Сочи. Артистка даже выступила на сцене. Кроме того певица пообщалась с журналистами. Так, она ответила на вопросы о свадьбе их с Агутиным дочери, 25-летний Лизы.

Напомним, что девушка с детства живет в Америке. Впрочем, в России она тоже появляется. Например, не так давно она посетила родину, причем сделала это не одна, а со своим любимым мужчиной. Говорят, Лиза познакомила его с родителями, тем самым дав понять, насколько серьезные у них отношения. Кроме того возлюбленный якобы преподнес Лизе кольцо.

Анжелика странно отреагировала на вопрос про свадьбу дочери. В частности, она призналась, что не понимает спешки, и напомнила, что Леонид Агутин в свое время не торопился делать ей предложения, передают "7 Дней". Теперь в Сети судачат, что избранник дочери пришелся не по вкусу артистке.

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