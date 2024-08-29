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СКР отчитался об экспертизах по делу о покушении на Симоньян и Собчак

09:41
  • четверг
  • 29 августа 2024

Проведены четыре психолого-психиатрические экспертизы

Следственные органы провели ряд экспертиз в рамках расследования уголовного дела о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и на журналистку Ксению Собчак.
СКР получил ответы на запросы по делу о покушении на Симоньян

Как следует из материалов дела, на которые ссылается РИА Новости, были проведены четыре амбулаторные психолого-психиатрические экспертизы.

Расследование дела завершено, фигурантам предъявили обвинения в окончательной редакции.

Тем временем продолжается расследование теракта на Крымском мосту, который был совершен в октябре 2022 года. Организаторы и некоторые исполнители скрылись, но российские правоохранители сотрудничают с коллегами из ряда стран, чтобы установить местонахождение фигурантов.

При этом генеральный прокурор России Игорь Краснов подчеркивал, что члены Североатлантического альянса прикладывают значительные усилия для дестабилизации международного сотрудничества и подрыва институтов международного розыска и выдачи преступников.

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Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
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