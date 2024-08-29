Володин напомнил о предстоящих законодательных изменениях сентября

В силу вступят поправки в ряде областей

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин напомнил россиянам, что с 1 сентября в России начнут действовать новые законодательные нормы в некоторых сферах.

Как написал политик в своем Telegram-канале, в школы вернутся обязательные уроки труда, а вместо ОБЖ появится предмет "Основы безопасности и защиты Родины".

Из общественного транспорта запретили высаживать безбилетных инвалидов первой группы, которые едут без сопровождающих — их высадка несет прямую угрозу жизни и здоровью.

Ужесточаются требования к учредителям управляющих компаний. Теперь они не должны иметь неснятую или непогашенную судимость за ряд преступлений, в том числе в сфере экономики.

Уточняются условия оплаты сверхурочной работы: ее надлежит рассчитывать, исходя из текущей зарплаты, включающей премии и иные подобные выплаты.

Службы легковых такси обяжут страховать гражданскую ответственность за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров.

Уточняются требования к экскурсоводам и гидам-переводчикам, а туроператоров будут исключать из федерального реестра за нарушения при подаче сведений по электронным путевкам.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость аптечки автомобилиста в России выросла на 28% к августу 2023 года — до 572 рублей при покупке офлайн. Это связано с тем, что с 1 сентября в силу вступает приказ Министерства здравоохранения об обновленном составе аптечки.

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