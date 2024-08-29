Понимая всю бесперспективность затеи главарей киевского режима

США постепенно начинают признавать то, что было очевидно изначально. Замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что сотрудники управления обсуждают с Киевом действия ВСУ в Курской области и знают, что украинские военные намерены удерживать территории в течение некоторого времени. В свою очередь, директор Национального агентства геопространственной разведки США Фрэнк Уитворт сообщил, что ВСУ получили сотни тысяч спутниковых снимков для нападения на российское приграничье.

Но в Совбезе ООН тема украинского конфликта вдруг отошла на второй план.

"Мы прекрасно понимаем, с каким тяжелым сердцем запрашивали сегодняшнее заседание западные подельники режима Зеленского. ВСУ в Курской области воюют западным оружием, используют и теряют немецкие и американские танки, бьют по мирным городам из западных артиллерийских установок и РСЗО. В курских лесах и полях воюют и гибнут западные наемники и консультанты, без которых ВСУ ничего предпринять уже не могут. А это значит, что соучастие западных стран в преступлениях киевского режима стало еще более очевидным для всех", - заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат подчеркнул, что сегодня как никогда цинично звучат слова о "праве Киева на самооборону" и "защиту от российской агрессии", когда ВСУ в Курской области расстреливают мирных жителей, запускают беспилотники по машинам скорой помощи, журналистам, волонтерам, мародерствуют. И похищают людей.

"Мы имеем отрывочные данные в видеоформате, фото, свидетельства людей, которые это видели. Когда, к примеру, мужчин, женщин, ребят абсолютно гражданских - это не военные, не силовики - их хватали и вывозили в неизвестном направлении", - сообщил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима.

Как добавил дипломат, этой проблемой сейчас занимаются Минобороны и аппарат уполномоченного по правам человека.

Украинские военные в Курской области массово сдаются в плен, понимая всю бесперспективность затеи главарей киевского режима.

"Мы просидели в посадке трое или четверо суток. А потом сказали: выезжаем. А когда встал вопрос, куда, старшина шутя сказал: "На Курск". Но все это в шутку и приняли, а потом поняли, что это ни черта не шутка. Я знал, что это билет в один конец", - поведал один из них.

Это хорошо должны понимать и иностранные наемники на Украине. Российские спецслужбы идентифицировали уже более 4000 человек. По ряду из них завершены заочные расследования.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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