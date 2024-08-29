Павлу Дурову предъявлены обвинения: все подробности

Бизнесмен останется под надзором

За ворота здания суда Павел Дуров вышел в черной кепке и солнцезащитных очках, хотя на улице было уже темно. Вопросы журналистов проигнорировал. Предъявленное обвинение состоит из 12 пунктов. От отмывания денег до соучастия в распространении детской порнографии и наркотиков. Якобы все это имело место на созданной им платформе, которая никак не цензурировалась. Но главное, почему так активно взялись за Дурова, - отказ предоставлять спецслужбам ключи шифрования. То, за что Telegram ценили миллионы пользователей по всему миру, наивно полагая, что это абсолютно независимый и неподконтрольный властям ни одной страны ресурс. Ведь тот же Марк Цукерберг давно сдался ФБР с потрохами.

Западные спецслужбы к Павлу Дурову подбирались давно. И на некоторые уступки он все-таки шел. Блокировал на своей платформе попавшие под санкции российские каналы. Но этого оказалось недостаточно. Слишком влиятельным ресурсом стал Telegram. Экс-сотрудник Госдепа Майк Бенц уверяет: США уже использовали мессенджер для организации протестов против неугодных режимов: "Telegram - это любимец ЦРУ, Госдепартамента для проведения операций от Белоруссии до Москвы, Гонконга и Китая. У него миллиард пользователей, и там очень легко завладеть населением, которое вы пытаетесь завербовать в свою политическую деятельность через уже существующие каналы".

А потому на Дурова будут давить дальше. И усидеть на нескольких стульях сразу - этот образ он использовал в нашумевшем интервью Такеру Карлсону - вряд ли удастся. Предъявленные миллиардеру обвинения тянут на 10 лет тюрьмы. Из-под стражи его отпустили временно. Под залог в 5 миллионов долларов. Основателю "Телеграма" запрещено покидать Францию. Дважды в неделю он обязан отмечаться в полиции.

Двойные стандарты запада прокомментировали в нашем МИДе: "Потрясение действиями представителей коллективного Запада испытал весь мир, то есть это действительно беспрецедентная шоковая реакция только по одной причине: потому что когда такие же действия предпринимались другими странами, в первую очередь бился в истерике официальный Париж. Причем не Париж при Саркози или Шираке, а именно при Макроне".

В соцсетях предлагают заточить в тюрьму самого Макрона. За все преступления, совершаемые в стране, которой он управляет. Ведь суть предъявленных Дурову обвинений примерно такая же.

Дело основателя "Телеграма" - на первых полосах западной прессы. Французская Figaro пишет, что этот арест спровоцировал шоковую волну по всему миру, а чиновники Пятой Республики опасаются политических последствий.

Для рядовых пользователей "Телеграма" пока ничего не изменилось. Кроме понимания того, что все написанное может быть прочитано посторонними.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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