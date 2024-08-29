Жители Таганрога борются с нашествием зеленых комаров

Неимоверное количество насекомых повсюду

Одни от них отмахиваются - не получается. Другие уже смирились - и лихо комаров просеивают. Затем перемешивают. А кое-где - даже замешивают. Впрочем, ни салфетки, ни тряпки не спасают. Репелленты тоже. Местные жители советуют: свет ночью не включать. Домашних на улицу не выпускать. А если придется выйти по нужде, смотреть в оба.

Облепили деревянные заборы, металлические ограды, стеклянные фонари. Комары, правда, необычные, размером крупные. Цветом зеленые. Поэтому, когда укладываются штабелями, получает густой газон.

Звенит комариная вьюга с начала августа - явление сезонное. И местным жителям привычное. Но на этот раз звонцов в Таганроге необыкновенно больше обычного. Мягкая зима, жаркое лето и сильные ветра подстегнули крылатых повысить рождаемость. А комариный бум - говорят экологи - не так плох, как кажется. Ведь личинки комаров-звонцов хорошо известны рыбакам как мотыль.

К тому же это только видом своим звонцы грозные. На самом деле - безобидные существа. Человека и лапкой не тронут. Не кусаются, болезни не переносят. Да и вообще скоро улетят. Таганрогу нужно только потерпеть. До октября.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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