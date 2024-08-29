Конкурс приурочен к празднованию 950-летия одного из древнейших городов Тверской области
В четверг стартовала всероссийская акция "Торопец. Возрождение русской культуры". Конкурс приурочен к празднованию 950-летия одного из древнейших городов Тверской области.
Присоединиться могут школьники из разных регионов. Для этого надо записать видеоролик о достопримечательностях города или подготовить презентацию экскурсионного маршрута.
Жюри выберет лучшие работы, которые опубликуют на портале культурадляшкольников.рф.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram