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Стартовала всероссийская акция "Торопец. Возрождение русской культуры"

11:46
  • четверг
  • 29 августа 2024

Конкурс приурочен к празднованию 950-летия одного из древнейших городов Тверской области

В четверг стартовала всероссийская акция "Торопец. Возрождение русской культуры". Конкурс приурочен к празднованию 950-летия одного из древнейших городов Тверской области.

Присоединиться могут школьники из разных регионов. Для этого надо записать видеоролик о достопримечательностях города или подготовить презентацию экскурсионного маршрута.

Жюри выберет лучшие работы, которые опубликуют на портале культурадляшкольников.рф.

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