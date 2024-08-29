Собянин подвел итоги Московской международной недели кино

Столица скоро станет новым центром международной киноиндустрии
Более 600 тысяч человек посетили первую Московскую международную неделю кино.
Гости участвовали в девяти тематических кинофестивалях, кастингах, экскурсиях и лекциях, написал в своем telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
В Неделе кино также приняли участие продюсеры, сценаристы и государственные деятели из 47 стран. Столица подписала девять соглашений с отечественными и зарубежными компаниями.
"Будем продвигать столицу как новый центр международной киноиндустрии", - пообещал мэр.
В Москве есть все условия для кинопроизводства полного цикла, напомнил Собянин.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram