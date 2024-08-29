Собянин: Новый шестиполосный автомобильный мост через Москву-реку откроется в 2025 году

Окажутся связаны сразу три района

Новый шестиполосный автомобильный мост через Москву-реку свяжет сразу три района: Филевский Парк, Пресненский и Хорошево-Мневники, а также обеспечит дополнительный выезд с территории Национального космического центра в сторону северо-запада столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

На видео, которое опубликовано на портале, отмечается, что в настоящее время готовность моста в районе Берегового проезда превысила 35%. Его открытие запланировано на 2025 год.

Ранее Сергей Собянин рассказал о строительстве автомобильного моста через реку Битцу. Он готов уже на 90%. На переправе длиной 109 метров будут по четыре полосы движения в каждом направлении. Мост станет ключевым элементом строящегося участка Московского скоростного диаметра, который завершит формирование трассы за пределами МКАД на юге города.

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