ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Новый шестиполосный автомобильный мост через Москву-реку откроется в 2025 году

09:46
  • четверг
  • 29 августа 2024

Окажутся связаны сразу три района

Новый шестиполосный автомобильный мост через Москву-реку свяжет сразу три района: Филевский Парк, Пресненский и Хорошево-Мневники, а также обеспечит дополнительный выезд с территории Национального космического центра в сторону северо-запада столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

На видео, которое опубликовано на портале, отмечается, что в настоящее время готовность моста в районе Берегового проезда превысила 35%. Его открытие запланировано на 2025 год.

Ранее Сергей Собянин рассказал о строительстве автомобильного моста через реку Битцу. Он готов уже на 90%. На переправе длиной 109 метров будут по четыре полосы движения в каждом направлении. Мост станет ключевым элементом строящегося участка Московского скоростного диаметра, который завершит формирование трассы за пределами МКАД на юге города.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Проект нового моста
Проект нового моста
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.