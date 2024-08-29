ФСИН опровергла слухи о постановке Стрелкова на профучет

Появились сообщения, что его якобы сочли склонным к побегу

Информация о том, что бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), осужденный за призывы к экстремизму, поставлен на профилактический учет как склонный к побегу, является фейком. Такое заявление в четверг, 29 августа, сделало Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской области.

Ведомство прокомментировало появившиеся накануне публикации о том, что Стрелкова якобы взяли на профучет. Источником этих сообщений СМИ называли заявление жены осужденного о том, что в исправительной колонии №5 Кирово-Чепецка Стрелкова признали склонным к побегу, при этом причина не уточнялась.

Однако УФСИН по Кировской области опровергло эти сообщения как ложные, сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

В январе Мосгорсуд признал Стрелкова виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, назначив ему наказание в виде четырех лет колонии общего режима с трехлетним запретом на администрирование сайтов.

Адвокат Стрелкова Александр Молохов утверждал, что его клиент может отправиться на спецоперацию, хотя Государственная дума и запретила отправлять на фронт осужденных по экстремистским статьям.

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