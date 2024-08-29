ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСИН опровергла слухи о постановке Стрелкова на профучет

10:20
  • четверг
  • 29 августа 2024

Появились сообщения, что его якобы сочли склонным к побегу

Информация о том, что бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), осужденный за призывы к экстремизму, поставлен на профилактический учет как склонный к побегу, является фейком. Такое заявление в четверг, 29 августа, сделало Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской области.

Ведомство прокомментировало появившиеся накануне публикации о том, что Стрелкова якобы взяли на профучет. Источником этих сообщений СМИ называли заявление жены осужденного о том, что в исправительной колонии №5 Кирово-Чепецка Стрелкова признали склонным к побегу, при этом причина не уточнялась.

Однако УФСИН по Кировской области опровергло эти сообщения как ложные, сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

В январе Мосгорсуд признал Стрелкова виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, назначив ему наказание в виде четырех лет колонии общего режима с трехлетним запретом на администрирование сайтов.

Адвокат Стрелкова Александр Молохов утверждал, что его клиент может отправиться на спецоперацию, хотя Государственная дума и запретила отправлять на фронт осужденных по экстремистским статьям.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Игорь Стрелков
Игорь Стрелков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.