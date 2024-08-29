Возник вопрос, могут ли ВСУ использовать истребители для ударов вглубь России

Нидерланды не ограничивают применение истребителей F-16, переданных украинской армии, в пространстве над Россией. Такое заявление сделал в четверг, 29 августа, командующий нидерландскими Вооруженными силами Онно Эйхельсхейм.

Военный уточнил, что предоставившие Вооруженным силам Украины F-16 Нидерланды не накладывают никаких ограничений в их использовании за исключением требования соблюдать "законы войны", сообщает РИА Новости.

Россия еще до прибытия F-16 на Украину предупреждала, что дорогостоящие американские самолеты и места их базирования станут законными мишенями для ударов. 26 августа подпольщики сообщали, что в Ивано-Франковске зафиксировано попадание в ангар с западной военной техникой — именно туда поместили два американских истребителя F-16. Однако официально информация о ликвидации F-16 не подтверждалась.

Неоднократно подчеркивалось, что западные истребители, используемые ВСУ, будут гореть в зоне спецоперации, как уже горят западные танки и бронемашины. Первому российскому бойцу, который собьет такой самолет, пообещали награду в 15 миллионов рублей.

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