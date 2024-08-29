В Москве пресекли канал поставки шпионской аппаратуры

Она была замаскирована под ручки, часы и игрушки
Сотрудники МВД и ФСБ перекрыли канал незаконной торговли техническими спецсредствами, предназначенными для негласного получения информации.
Как сообщили в ЦОС ФСБ, подозреваемый организовал поставки шпионского оборудования из-за рубежа и намеревался продать его через популярные маркетплейсы и павильоны ТЦ.
Видеозаписывающая аппаратура была замаскирована под ручки, часы, сетевые адаптеры, пауэрбанки и игрушки, уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Во время обысков было изъято свыше 3000 различных электронных устройств.
Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Ранее фигурант уже был судим за подобное преступление.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram