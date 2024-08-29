Певец Александр Буйнов попал в больницу из-за рецидива рака

Артист давно борется с онкологией

Согласно некоторым данным, в августе Александр Буйнов был госпитализирован на несколько дней. Прославленный артист обследовался и прошел гормональное лечение после недавних операций, передает телеграм-канал Mash.

Популярный исполнитель ранее признавался, что ему диагностировали онкологическое заболевание много лет назад, но в 2011 году артист вошел в стойкую ремиссию. Впрочем, это не значит, что недуг побежден. Говорят, Буйнову нужно регулярно обследоваться и принимать лекарства.

Отметим, что три года назад певец уже лежал в больнице. Тогда артист оказался госпитализирован из-за коронавирусной инфекции. О том, что попал на больничную койку, Александр Буйнов рассказал сам на официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

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