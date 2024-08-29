ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Певец Александр Буйнов попал в больницу из-за рецидива рака

10:27
  • четверг
  • 29 августа 2024

Артист давно борется с онкологией

Согласно некоторым данным, в августе Александр Буйнов был госпитализирован на несколько дней. Прославленный артист обследовался и прошел гормональное лечение после недавних операций, передает телеграм-канал Mash.

Популярный исполнитель ранее признавался, что ему диагностировали онкологическое заболевание много лет назад, но в 2011 году артист вошел в стойкую ремиссию. Впрочем, это не значит, что недуг побежден. Говорят, Буйнову нужно регулярно обследоваться и принимать лекарства.

Отметим, что три года назад певец уже лежал в больнице. Тогда артист оказался госпитализирован из-за коронавирусной инфекции. О том, что попал на больничную койку, Александр Буйнов рассказал сам на официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Певец Александр Буйнов
Певец Александр Буйнов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.