Боррель призвал отменить ограничения на использование западного оружия Украиной

Атака на Курскую область - это "стратегическое мужество", считают в ЕС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал выделить Украине средства ПВО и отменить все ограничения на использование западного оружия.

Об этом он заявил на неформальной встрече глав МИД ЕС, куда он отправился вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Боррель поддержал атаку ВСУ на Курскую область и назвал ее "стратегическим мужеством". А Россию он обвинил в ответных ударах по гражданской инфраструктуре Украины, которые, по его мнению, "должны погрузить Украину во тьму", передает ТАСС.

Ранее в Пентагоне заявили, что пока не планируют снимать действующие ограничения на удары ВСУ американским оружием вглубь России. Украина может использовать оружие США только исключительно в целях самообороны и для ответного огня.

Тем временем руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и украинский министр обороны Рустем Умеров отправились в США, чтобы переубедить Белый дом.

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