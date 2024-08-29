Семьям участников СВО помогут оформить субсидию на оплату ЖКУ в Москве

Они могут получить консультацию по этому вопросу

Участники специальной военной операции вправе вносить лишь половину платы за содержание жилого помещения и наем, а также взноса на капитальный ремонт. Важным условием для оформления льготы является наличие удостоверения ветерана боевых действий.

Если расчет и начисление платы за коммунальные услуги делают центры госуслуг "Мои документы", то сам боец или член его семьи с доверенностью в простой письменной форме могут обратиться за льготой в электронном виде на портале mos.ru. Когда этим занимается управляющая компания, необходимо обращаться в подразделение Городского центра жилищных субсидий (улица Донская, дом 7, строение 1). Так же придется поступить жителям ТиНАО.

Семьи участников СВО, у которых на оплату коммунальных счетов уходит более 10% совокупного дохода, могут оформить субсидию на жилищно-коммунальные услуги.

При этом доходы военнослужащего и задолженность по квартплате не учитываются. Подробнее с информацией можно ознакомиться на сайте Городского центра жилищных субсидий. Консультацию по оформлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг можно получить в едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, расположенного по адресу: Береговой проезд, дом 8, строение 2. Специалисты не только объяснят порядок оформления, но и при необходимости помогут заполнить заявку на портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок, предлагающих списывать кредиты и долги по ЖКХ участников спецоперации и членов их семей. Делать это предлагается, в частности, в случае получения военнослужащими государственных наград.

Любой житель столицы может помочь бойцам специальной военной операции и жителям новых и приграничных территорий, пострадавшим от обстрелов. Сайт "Миллион призов" совместно с благотворительным фондом "Народный фронт. Все для победы!" продолжает сбор средств. Чуть больше недели потребовалось, чтобы собрать 14 миллионов рублей.

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