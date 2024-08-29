Соседи Камалы Харрис призвали ее продать свой дом и переехать

В противном случае - за нее не проголосуют

Соседи кандидата в президенты США Камалы Харрис выразили готовность проголосовать за нее при одном условии.

Они попросили Харрис продать свой дом Брентвуде в районе Лос-Анджелес или переехать. Жить рядом с кандидатом в президенты слишком неудобно – улицу часто перекрывают, возникают пробки, агенты секретной службы ходят возле магазинов, пишет The Wall Street Journal.

Ранее Харрис пообещала в случае победы построить больше жилья для среднего класса и снизить цены на еду. Политик намерена работать над первым в истории федеральным запретом на взвинчивание цен на продовольствие.

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