Погода 1 сентября будет рекордно жаркой

Такого не случалось за последние 85 лет

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова дала прогноз на первый осенний день в телеграм-канале. Она сообщила, что будет необычно тепло.

"Первый день осени в Москве будет жарким, воздух прогреется до +30 градусов. Температура воздуха в столице 1 сентября окажется самой высокой за последние 85 лет. Ну чем не рекорд?" - задала риторический вопрос Позднякова.

Между тем ученые предупреждают, что радоваться потеплению климата и аномально теплым денькам в сентябре не стоит. Если оценивать погодную статистику с 2015 года, Земля, напротив, охлаждается — метеорологи говорят о том, что на глобальном уровне мы вступаем в похолодание, поскольку тепла от небесного светила наша планета получает меньше.

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