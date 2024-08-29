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Арестован бывший замгубернатора Севастополя

11:21
  • четверг
  • 29 августа 2024

Меру пресечения избрал суд в Москве

Басманный суд Москвы отправил в следственный изолятор бывшего исполняющего обязанности заместителя главы Севастополя Евгения Горлова. Это подтвердили в четверг, 29 августа, в пресс-службе суда.

Постановлением Басманного районного суда города Москвы Горлову Евгению Сергеевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток — до 25 октября, сообщает ТАСС.

Известно, что глава Севастополя Михаил Развожаев уволил Горлова в начале августа, подчеркнув, что "очень жаль, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание".

Как отмечает "Коммерсантъ", Горлов, который в качестве замгубернатора отвечал за жилищно-коммунальное хозяйство и сферу природопользования, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса (получение взятки).

Ранее сообщалось, что заместитель директора департамента Министерства высшего образования и науки России Дмитрий Журавлев арестован за взяточничество в особо крупном размере. Он признался во вменяемом ему преступлении и сотрудничает со следствием.

По подозрению в коррупции задержали также главу Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова и руководителя местного МФЦ Юлию Каминскую. Следователи полагают, что Акулов неоднократно получал взятки от Каминской за общее покровительство и попустительство по службе.

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