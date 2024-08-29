ЕС отправил Украине 1,4 млрд евро из доходов от российских активов

Это подтвердил глава евродипломатии

Евросоюз уже направляет на помощь Украине доходы от замороженных российских активов. Об этом заявил в четверг, 29 августа, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По словам политика, 1,4 миллиарда евро уже направлены Украине и странам ЕС на военные поставки.

При этом Брюссель "сменил логику" поддержки киевского режима: прежде он компенсировал странам уже оплаченные поставки, а теперь переходит на предварительное финансирование за счет доходов от замороженных российских резервов, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что, "конечно же, подобные шаги Европейской комиссии не останутся без ответа", поскольку они являются незаконными и "это повод, безусловно, для продуманных действий".

При этом сообщалось, что Саудовская Аравия может распродать долговые бумаги Евросоюза в ответ на конфискацию российских активов. Эр-Рияд настаивает на соблюдении норм международного права, считая действия Брюсселя в отношении подсанкционных российских активов незаконными.

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