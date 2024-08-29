Венгрия выступила против ударов вглубь России

Страна объяснила свою позицию
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступил против ударов дальнобойным оружием по территории России. Свою точку зрения он отразил на официальной страничке в запрещенной социальной сети Facebook. Сийярто высказал уверенность, что подобные действия только усилят конфликт и приведут к самым печальным последствиям.
"Мы этого не хотим, поэтому сегодня в Брюсселе тоже будем представлять мирную позицию", - приводит слова Сийярто РИА Новости.
Ранее советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан прокомментировал события, происходившие на границе Курской области в начале августа. Он призвал стороны конфликта скорее сесть за стол переговоров.
Отметим, что Венгрия впала в немилость ЕС после того, как глава венгерского правительства Виктор Орбан без одобрения Брюсселя съездил в Москву и пообщался там с российским лидером Владимиром ПутинымВсе самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram