Венгрия выступила против ударов вглубь России

Страна объяснила свою позицию

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступил против ударов дальнобойным оружием по территории России. Свою точку зрения он отразил на официальной страничке в запрещенной социальной сети Facebook. Сийярто высказал уверенность, что подобные действия только усилят конфликт и приведут к самым печальным последствиям.

"Мы этого не хотим, поэтому сегодня в Брюсселе тоже будем представлять мирную позицию", - приводит слова Сийярто РИА Новости.

Ранее советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан прокомментировал события, происходившие на границе Курской области в начале августа. Он призвал стороны конфликта скорее сесть за стол переговоров.

Отметим, что Венгрия впала в немилость ЕС после того, как глава венгерского правительства Виктор Орбан без одобрения Брюсселя съездил в Москву и пообщался там с российским лидером Владимиром Путиным

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