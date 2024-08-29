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Жена рассказала о состоянии Буйнова после новости о госпитализации из-за рака

11:33
  • четверг
  • 29 августа 2024

Женщина расставила все точки над "i"

С утра, 29 августа, в СМИ распространилась информация, что недавно Александр Буйнов несколько дней провел в больнице. Якобы он обследовался и прошел гормональное лечение после недавних операций. Новость прокомментировала супруга Александра Буйнова Алена.

"Буйнов жив и здоров. В 01:30 приехал со съемки Первого канала, в 13:00 уезжает на еще одну съемку, а вечером у него концерт. Поэтому тех, кто такие гадости пишет, я даже за людей не считаю", - заявила жена популярного артиста Super.ru.

Напомним, что супруга Алена является третьей женой прославленного исполнителя. Влюбленные оформили отношения в 1984 году и с тех пор живут душа в душу. Впрочем, в 2000 году союз пары оказался под угрозой, когда выяснилось, что у Александра есть внебрачный сын. Певец подтвердил эту информацию. Оказывается, в 1986 году у него была интрижка на фестивале в Сочи, результатом которой и стал сын Алексей.

Отметим, что от второго брака у певца есть дочь Юлия.

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