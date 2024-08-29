ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стали известны личности еще пяти фигурантов по делу о теракте в "Крокусе"

11:43
  • четверг
  • 29 августа 2024

Им продлили арест

Басманный суд в Москве продлил арест пятерым фигурантам дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл".

Под стражей до 1 декабря останутся Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Мустаким Солиев, Умеджон Солиев, Хусейн Хамидов. Ранее о них ничего не сообщалось.

Их обвиняют в теракте, совершенном по предварительному сговору; незаконном приобретении, передаче и хранении огнестрельного оружия; незаконном изготовлении взрывных устройств, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по людям. После атаки начался пожар. По последним данным, погибли 145 человек, более 500 пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Теракт в "Крокус сити холле" в Красногорске
Теракт в "Крокус сити холле" в Красногорске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.