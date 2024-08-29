Стали известны личности еще пяти фигурантов по делу о теракте в "Крокусе"

Им продлили арест

Басманный суд в Москве продлил арест пятерым фигурантам дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл".

Под стражей до 1 декабря останутся Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Мустаким Солиев, Умеджон Солиев, Хусейн Хамидов. Ранее о них ничего не сообщалось.

Их обвиняют в теракте, совершенном по предварительному сговору; незаконном приобретении, передаче и хранении огнестрельного оружия; незаконном изготовлении взрывных устройств, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по людям. После атаки начался пожар. По последним данным, погибли 145 человек, более 500 пострадали. Возбуждено уголовное дело.

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