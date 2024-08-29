Сергей Собянин рассказал, как Москва поддерживает многодетные семьи

13 семей наградили почетным знаком

Правительство Москвы приняло решение наградить более десятка многодетных семей почетным знаком "Родительская слава города Москвы". Он присуждается тем, кто воспитывает пять и более детей, а родители (усыновители) проживают в столице не менее десяти лет и состоят в официальном браке.

Кроме почетного знака, одному из родителей (усыновителей) выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 275 тысяч рублей.

Кроме этого многодетные семьи Москвы получают скидки и пособия на оплату услуг ЖКХ, покупку школьной формы и других товаров. Многодетные родители и дети до 18 лет могут бесплатно пользоваться общественным транспортом, отмечает в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергея Собянин.

Ранее Михаил Мишустин рассказал о востребованности семейной ипотеки. "Поддержка семей, особенно многодетных - это приоритет в работе правительства. И для того, чтобы у них были возможности улучшать свои условия проживания, приобрести новую квартиру или дом, мы реализуем целый широкий комплекс мер. Прежде всего, это льготное кредитование и им уже воспользовались более трех миллионов родителей с детьми и почти треть приходится на семейную ипотеку. Хорошим подспорьем для многодетных родителей является и единовременная выплата в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки", - сообщил Мишустин на форуме "Развитие малых городов и исторических поселений".

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