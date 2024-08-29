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Сергей Собянин рассказал, как Москва поддерживает многодетные семьи

11:51
  • четверг
  • 29 августа 2024

13 семей наградили почетным знаком

Правительство Москвы приняло решение наградить более десятка многодетных семей почетным знаком "Родительская слава города Москвы". Он присуждается тем, кто воспитывает пять и более детей, а родители (усыновители) проживают в столице не менее десяти лет и состоят в официальном браке.

Кроме почетного знака, одному из родителей (усыновителей) выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 275 тысяч рублей.

Кроме этого многодетные семьи Москвы получают скидки и пособия на оплату услуг ЖКХ, покупку школьной формы и других товаров. Многодетные родители и дети до 18 лет могут бесплатно пользоваться общественным транспортом, отмечает в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергея Собянин.

Ранее Михаил Мишустин рассказал о востребованности семейной ипотеки. "Поддержка семей, особенно многодетных - это приоритет в работе правительства. И для того, чтобы у них были возможности улучшать свои условия проживания, приобрести новую квартиру или дом, мы реализуем целый широкий комплекс мер. Прежде всего, это льготное кредитование и им уже воспользовались более трех миллионов родителей с детьми и почти треть приходится на семейную ипотеку. Хорошим подспорьем для многодетных родителей является и единовременная выплата в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки", - сообщил Мишустин на форуме "Развитие малых городов и исторических поселений".

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