Речь идет о шпионской технике

Спецслужбы Украины использовали шпионскую специальную технику при планировании диверсий и террористических актов в России. Об этом в четверг, 29 августа, рассказали в Федеральной службе безопасности.

Как заявил представитель ведомства, факты свидетельствуют об использовании спецтехники в целях, направленных против безопасности России, для получения секретных сведений и персональных данных россиян.

ФСБ предупреждает россиян о недопустимости незаконного производства, приобретения и сбыта специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. За это предусмотрена уголовная ответственность, цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Ранее сообщалось, что Управление ФСБ России по Курганской области задержало 54-летнего мужчину, сотрудничавшего с Министерством обороны Украины. Ему давали указание о совершении диверсий на объектах власти региона.

Тем временем появилась новая информация об одной из крупнейших диверсий последних лет — подрыве газопроводов системы "Северный поток". Американские СМИ утверждают, что президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва. Хотя ЦРУ приказывало отменить операцию, командовавший в тот период Вооруженными силами Украины Валерий Залужный проигнорировал это распоряжение.

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